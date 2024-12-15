5-12 Aralık 2024 tarihlerinde 2 milyon 835 bin 873 aracı denetleyen Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, toplamda 459 bin 262 araca/sürücüye işlem yaptı. Emniyet kemeri kullanımı denetimlerinde ise yıl boyunca 781 bin 481 adet işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerilkaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin 5-12 Aralık 2024 tarihleri arasındaki denetimlerini paylaştı.

2 Milyon 835 bin 873 araç denetlendiği ülke genelinde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 89 sürücüye işlem yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, Hız ihlalinde bulunan 112 bin 266, Periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417, Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 965 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplamda 459 bin 262 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1868188935425245577

”Emniyet Kemeri Kullanımı Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 781 bin 481 adet işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Emniyet kemeri takmak yalnızca sürücülerin değil tüm yolcuların can güvenliğini sağlamaktadır. Lütfen can güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmaya özen gösterelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajını yineledi.