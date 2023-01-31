Kocaeli’de ana arterler başta olmak üzere 70 ayrı noktaya kurulan sensörler anlık ölçüm yaparak, 24 ekrandan sürücüleri bilgilendiriyor.

Kocaeli’de ana arterler başta olmak üzere 70 ayrı noktaya kurulan sensörler anlık ölçüm yaparak, 24 ekrandan sürücüleri bilgilendiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca özellikle transit ve şehir içi ulaşımda yoğun olarak kullanılan karayolları ile ana arterler, önemli kavşaklar, çarşı merkezleri ve yoğun güzergahlarda belirlenen 70 noktaya sensör konuldu. Sensörler, araçların kalkış ve varış güzergahlarındaki trafik akış hızlarını anlık olarak ölçerek, varış sürelerini belirliyor.

Belirlenen varış süreleri 14 ayrı elektronik ekrandan sürücülerle paylaşılıyor. İlçe merkezlerinin giriş veya çıkışları, alternatif güzergahlardaki yol ayrımları ile otoyol bağlantı noktalarına yakın konumlandırılan ekranlar, sürücülerin de işini kolaylaştırıyor. Örneğin Karamürsel’den yola çıkan bir sürücü; diğer ilçe merkezleriyle birlikte Ormanya, Kartepe, Kefken, Umuttepe gibi merkezlere varış sürelerini ekrandan görüyor.

Büyükşehir, ilk etapta trafik hız ölçümü yapılan sensör sayısını 250’ye, varış sürelerinin paylaşıldığı ekran sayısını ise 24’e çıkaracak. 2024 yılında projenin 3. etabında ise sensör sayısı 400’e çıkacak. Ana arterler dışındaki önemli yollar da sisteme dahil edilip, il genelindeki önemli ulaşım akslarının yüzde 90’ında ölçüm yapılacak.