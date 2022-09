Adana’da trafikte tartıştığı ve kendilerine sopayla saldıran sürücüye pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürülen zanlı ve yanındaki arkadaşı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal Can E. (22), Enes Ş. (22) ve M.E.E. (17), trafikte tartıştıkları cip sürücüsü Mehmet Aydın ile kavga etmeye başladı. Cip sürücüsü arabasından aldığı sopa ile otomobildeki 3 kişiyi kovalamaya başladı. Bu sırasında otomobilde bulunan Bilal Can E., Enes Ş. ve M.E.E aracın bagajını açmaya çalıştı. Daha sonra Bilal Can E., bagajı açarak arkada bulunan ruhsatsız pompalı tüfeği çıkarttı, tartıştıkları şahsın aracına ateş açtı. Ardından şüpheliler otomobile binerek, cipin peşinden gitti.

Sosyal medyaya görüntünün düşmesinin ardından, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Bölgede kamera kayıtlarını izleyen Gasp Büroya bağlı polisler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi ara sokaklarında araç içerisinde saklanan 3 şüpheli yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfekte ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan silahı ateş eden Bilal Can E. (22), ve arkadaşı Enes Ş. (22) tutuklanırken diğer şüpheli M.E.E. (17) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.