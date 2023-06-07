Trafikte Parlayan Yıldızlar projesi çerçevesinde Türkiye’de seçilen 30 okuldan biri Eskişehir’den Metin Sönmez İlkokulu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün öğrencilerin okula geliş gidişlerinde trafikte görünür olmaları amacıyla “Trafikte Parlayan Yıldızlar” adı ile başlattığı projede Metin Sönmez İlkokulu Türkiye’de seçilen 30 okuldan biri oldu. 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan “Trafikte Parlayan Yıldızlar” projesinin faaliyet içeriğinde reflektif materyaller üretme, farkındalığı artırma ve yaygınlaştırma çalışmaları yer almaktadır. Metin Sönmez İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından proje çerçevesinde hazırlanan bereler, reflektif atkı, tişört gibi materyaller İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’ye tanıtıldı.

Projeye destek vereceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, proje çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı Metin Sönmez İlkokulu okul müdürü Selma Oğuz’a, projede görev alan öğretmenler Funda Özmen Kılıç ve Ahmet Caner Kanat ile öğrencilerine ve velilerine projede gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette proje il koordinatörü Dr. Funda Çıray Özkara ile birlikte projenin yaygınlaşması için video çalışmaları gibi farklı çalışmalar gerçekleştirileceği, Eylül ayından itibaren tüm Eskişehir’de projenin yaygınlaştırma çalışmaları yapılacağı bilgisi verildi.