Bursa’da iddiaya göre trafikte makas atarak ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan ağaca, daha sonra ise aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem C. idaresindeki 22 ABT 268 plakalı otomobil, trafikte seyir halindeyken iddiaya göre makas atmaya başladı. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan ağaca, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada Adem C. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Savaş Kaan Ş. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Kazada yaralanan Adem C. ile Savaş Kaan Ş., çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.