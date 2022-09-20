Gaziantep’te trafikte klakson çalarak çevreyi rahatsız eden sürücülere ceza yağdı.

Gaziantep’te trafikte klakson çalarak çevreyi rahatsız eden sürücülere ceza yağdı.

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gündüz ve gece yaptığı denetimlerde, araç içi ve yaka kameralarıyla trafikte konvoy halinde seyreden ve klakson çalarak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşüren araçları tek tek belirledi. Ekipler, gürültü yapan araç sürücülerine bin 200’er TL ceza kesti. Ekipler, Karataş ve Konak mahalleleri ile Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde düğün gibi gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 78 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandığını bildirdi.