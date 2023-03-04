Çekmeköy’de seyir halinde giden otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyon şoförü arasında tartışma çıkınca trafikte korku dolu anlar yaşandı. Tartıştığı sürücünün önüne direksiyonu kıran kamyon şoförü, otomobil sürücünü sıkıştırdı. Trafikte yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy’de seyir halinde giden otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyon şoförü arasında tartışma çıkınca trafikte korku dolu anlar yaşandı. Tartıştığı sürücünün önüne direksiyonu kıran kamyon şoförü, otomobil sürücünü sıkıştırdı. Trafikte yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de Şile otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartıştığı sürücünün önüne direksiyonu kıran kamyon şoförü korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Seyir halindeyken önüne direksiyon kırılan otomobil sürücü kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Trafikte yaşanan o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.