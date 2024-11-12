Adıyaman’da, trafikte makas atarak hızla ilerleyen bir midibüs sürücüsü, bir otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak hızla kaçtı. Yaşanılan kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden şehir merkezi istikametine süratli bir şekilde ilerleyen midibüs, araçlara makas attığı sırada bir otomobile yandan çarptı. Yaşanılan kaza anı kameralara da saniye saniye yansıdı. Otomobile çarpan midibüse trafikteki diğer araç sürücüleri korna çalarak kendisini durdurmak istedi. Hem çarpan hem de hızla gitmeye devam eden midibüs, Karayolları Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçların arkasında da durmamak için kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan midibüs kırmızı ışıktan geçerek hızla kaçtı. Midibüsün kaldırıma çıkma ve kaçma anları da yine bir aracın kamerasına yansıdı. Kazada otomobili hasar gören sürücü ise daha sonra polisi arayarak midibüs sürücüsünün yakalanmasını ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.