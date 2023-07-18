Denizli’de trafiğin yoğun olduğu noktada giden otomobil, bir anda alevlere teslim oldu. İlk müdahaleyi diğer sürücülerin yaptığı olay yerinde araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent trafiğinin yoğun odu noktalardan biri olan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde otomobilden duman yükselemeye başladı. Sürücüsünün aniden durdurduğu otomobilde dumanlar yerini alevlere bıraktı. İlk müdahaleyi çevredeki diğer sürücülerin yaptığı olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürdü. Trafik ise bir süreliğine diğer şeritlerden sağlandı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı otomobil kullanılamaz hale geldi.