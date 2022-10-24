Manisa Büyükşehir Belediyesinin trafik güvenliği noktasındaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin trafik güvenliği noktasındaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, il genelinde cadde, bulvar ve yol çizgi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hedeflerinin güvenli seyahat olduğunu ifade eden Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla ilimiz genelinde cadde, bulvar ve mahalle bağlantı yolları başta olmak üzere trafik düzen ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayabilmek amacıyla ilimiz sınırları içindeki tüm yollarda, yatay işaretleme faaliyetleri olarak da tanımlanan güzergah yol çizgisi boyama ve bordür boyama faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu doğrultuda 2022 yılı içerisinde güzergah yol çizgisi boyama faaliyetleri çerçevesinde 409 bin metre yol, bordür boyama faaliyetleri çerçevesinde 85 bin 250 metre bordür boyama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmeleri için yatay işaretleme faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.