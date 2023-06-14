Kırıkkale’de ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Trafikte Gör, Görünür Ol" yarışmasının sonuçları belli oldu. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yurt genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de de "Trafikte Gör, Görünür Ol" temalı resim, karikatür ve slogan yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencileri ve beraberinde öğretmenlerini kabul eden Milli Eğitim Müdürü Telefoncu, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek hediyelerini verdi.

Telefoncu, yaptığı açıklamada, toplumda trafik konusunda farkındalık oluşmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Trafik kurallarının ihmal edilmesiyle ağır bellerin ödendiğini hatırlatan Telefoncu, "Öncelikle böyle önemli bir konuda başarı gösteren öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimi ayrı ayrı tebrik diyorum. Trafik konusunda toplumda ister yaya olsun, ister araç kullansın her birey duyarlı olmak zorunda. Hayatların kararmaması adına, maddi kayıpların olmaması adına trafik kuralları konusundaki hassasiyetimizi zinde tutmalıyız. Bu tür yarışmalar sayesinde de geleceğimiz olan gençlerimize bu yaşlarda bir farkındalık kazandırmamız gerekiyor." dedi.

Yarışmada dereceye giren okul ve öğrenciler ise şu şekilde belirlendi.

İlkokullar resim dalında, Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerinden Muhammed Arda Köksal birinci, Şehit Ramazan Akçadağ İlkokulundan Esmanur Keskin ikinci, Bahşılı Atatürk İlkokulundan Melik Yiğit Oğlak ise üçüncü oldu.

Ortaokullar karikatür dalında, Öğretmen Muhittin Ardahan Ortaokulu öğrencilerinden Miray İpek Batak birinci, Namık Kemal Ortaokulundan İdil Asya Türe, ikinci ve Atatürk Ortaokulundan Zeynep Nur Eser ise üçüncü oldu.

Liseler slogan dalında ise, Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zübeyde Karayel birinci, Yeşilvadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Efe Çağlar Gülşen ikinci ve Bahşılı Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden İbrahim Uğur Kaçar ise üçüncü oldu.