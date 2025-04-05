Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda akan trafikte geri geri giden otomobil görenleri hayrete düşürdü. Trafiği tehlikeye atan şahsa 20 bin 701 lira ceza kesildi.

Bolu’da bayram trafiği dönüşü Anadolu Otoyolu’nun Yeniçağ gişelerinde Ankara istikametine seyreden sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yan yola girişi kaçırdı. Sürücü trafiğin yoğun akıcı olduğu esnada otoyolda aracıyla geri geri manevra yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, 40 metre geri geri gittikten sonra yan yola girdi. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, trafiği tehlikeye düşüren söz konusu otomobil sürücüsüne 20 bin 701 lira cezai işlem uygulandığını belirtti.