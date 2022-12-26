Gaziantep’te trafikte drift atan araç sürücüsüne 9 bin 125 lira cezai işlem uygulanırken sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.

Gaziantep’te trafikte drift atan araç sürücüsüne 9 bin 125 lira cezai işlem uygulanırken sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Adnan İnanıcı Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift atarak araca yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulama ile drift atarak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsüne 9 bin 125 ? cezai işlem uygulandı. Söz konusu şahsın sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.