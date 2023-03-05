Adana’da daha önce trafikte tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Artvin’de kar nedeniyle iletişim kurulamayan yaşlı çiftin yardımına drone yetişti Artvin’de kar nedeniyle iletişim kurulamayan yaşlı çiftin yardımına drone yetişti

Adana’da daha önce trafikte tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Aslanlı Mahallesi’nde daha önce trafikte tartıştığı iddia edilen iki grup akşam saatlerinde mahallede silahlarla birbirine saldırdı. Olayda hafif şekilde yaralanan 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri şüpheli 8 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.