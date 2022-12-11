TÜİK 2022 Kasım dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 11 ayda bin 966 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sayısında 3, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 2, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3’üncü sırada yer aldı.

TÜİK 2022 Kasım dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 11 ayda bin 966 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sayısında 3, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 2, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3’üncü sırada yer aldı.

Erzurum’da 20 Kişi Yaşamını Yitirdi

Erzurum’da Kasım ayında 1, bu yılın Ocak - Kasım bölümünde ise 20 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde Ocak - Kasım ayları toplamında meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 11,94, Türkiye toplamında ise yüzde 0,57’lik oran oluşturdu.

Erzurum Ocak - Kasım Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum’da Kasım ayında 105 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 189 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 175 kişi yaralandı. İlde Ocak - Kasım ayları bağlamında ise bin 37 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, bin 966 maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 20 kişi yaşamını kaybetti, bin 806 kişi ise yaralandı.

Doğu Anadolu Ocak - Kasım Verileri

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 11 ayında 8 bin 684 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 10 bin 878 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 128 kişi yaşamına veda etti, 14 bin 749 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,14’lük oran gösterdi.

Erzurum’un Oransal Verileri

Erzurum’da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 11,94’lük oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 18,07, ölüm sayısı yüzde 15,6, yaralı sayısı ise yüzde 12,24’lük oran verdi. Erzurum’da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 0,95’lik oran oluşturdu.

11 Aylık Bölge İlleri Kaza Dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Ocak - Kasım 2022 sonuçları itibariyle Ağrı’da 558, Bingöl’de 548, Bitlis’te 479, Elazığ’da 952, Erzincan’da 738 Erzurum’da bin 37, Hakkari’de 208, Kars’ta 325, Malatya’da bin 491, Muş’ta 405, Tunceli’de 179, Van’da bin 345, Ardahan’da 50, Iğdır’da 119 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı

Elazığ, Erzurum, Ağrı ve Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak - Kasım ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı’da 22, Bingöl’de 3, Bitlis’te 7, Elazığ’da 10, Erzincan’da 9, Erzurum’da 20, Hakkari’de 3, Kars’ta 9, Malatya’da 33, Van’da 8, Ardahan’da 3, Iğdır’da 1 kazazede yaşamını yitirdi.

11 Aylık Bölge İlleri Yaralı Sayısı

Bu yılın 11 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı’da bin 26, Bingöl’de 880, Bitlis’te 904, Elazığ’da bin 603, Erzincan’da bin 278, Erzurum’da bin 806, Hakkari’de 423, Kars’ta 530, Malatya’da 2 bin 394, Muş’ta 655, Tunceli’de 1326, Van’da 2 bin 270, Ardahan’da 220 ve Iğdır’da ise 434 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.