Alınan tedbir ve uygulanan sıkı tedbirlere rağmen kuralları hiçe sayan sürücüler yine yolları kan gölüne döndürdü. Resmi verilere göre Türkiye genelinde yılın Ocak-Ekim ayı döneminde meydana gelen 402 bin 54 trafik kazasında bin 872 kişi hayatını kaybederken, 244 bin 188 kişi ise yaralandı. Bursa’da ise 10 aydaki kazalarda 61 kişi hayatını kaybetti.

Alınan tedbir ve uygulanan sıkı tedbirlere rağmen kuralları hiçe sayan sürücüler yine yolları kan gölüne döndürdü. Resmi verilere göre Türkiye genelinde yılın Ocak-Ekim ayı döneminde meydana gelen 402 bin 54 trafik kazasında bin 872 kişi hayatını kaybederken, 244 bin 188 kişi ise yaralandı. Bursa’da ise 10 aydaki kazalarda 61 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Ekim ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2022’nin ilk 10 aylık bölümünde ise ülke genelinde onlarca ocağa ateş düştü. 402 bin 54 trafik kazasında bin 872 kişi hayatını kaybetti, 244 bin 188 kişi yaralandı. Yılın ilk 10 aylık dönemindeki 170 bin 84’üne sürücü, 14 bin 970’ine yaya, 785’ine yol ve 2 bin 484’üne yolcu kusurları sebebiyet verdi. Kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 700 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. ’Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere’ giren 4 bin 680 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 17 bin 274 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2022’de onlarca ocağın sönmesine sebep olan bin 545 yaralamalı ve ölümlü kazaya ise alkollü sürücülerin karıştığı tespit edildi. Hız tutkunu bin 509 sürücü de kazalara sebep oldu.

Yılın 10 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 3 bin 990 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 19 bin 824 yolcuya da ceza kesildi. 3 milyon 279 bin 381 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kameralarca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 15 milyon 610 bin 615 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 176 bin 991 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 102 bin 214 araç da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten men edildi.

Bursa’da can kaybı: 10 ayda 61

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 10 ayda meydana gelen kazalarda Ankara’da 83, İstanbul’da, 104, İzmir’de 82 ve Bursa’da 61 kişi hayatını kaybetti. Bursa’da geçtiğimiz Ekim ayında 629 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 5 kişi hayatını kaybederken yaralanan 863 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın 10 aylık döneminde ise 6 bin 14 yaralamalı kaza meydana geldi. 61 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 8 bin 519 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.