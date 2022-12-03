Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Muğla Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Muğla Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Burcu Avcı ve görevli trafik ekipleri, trafik ortamının en savunmasız birleri olarak bilinen ve ‘İncinebilir Yol Kullanıcısı’ olarak adlandırılan bireyleri ziyaretinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği gerçekleştirdi.

Trafik ekipleri öğrencilerle pasta kesti ve öğrencilerin özel ilgi alanlarına cevap verdiler. Telsize ilgisi bulunan öğrencilere telsiz kullandırılırken, içinde kırmızı düdük ve trafik polisi anahtarlığı bulunan mini kırtasiye seti dağıtıldı.