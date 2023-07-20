Düzce Belediyesi kent merkezinde öncelikli ihtiyaç duyulan noktalarda ve vatandaşlardan gelen talepler yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda Çoban Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve Rasim Betir Paşa Bulvarı bağlantısını sağlayan kavşakta yol genişletme işlemi sona yaklaştı.

Düzce Belediyesi şehir merkezinde yol, kaldırım ve alternatif güzergah çalışmalarını sürdürürken vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek çalışma programına dahil ediyor. Şehir içi ulaşımın önemli akslarından birini oluşturan Çoban Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve Rasim Betir Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayan, aynı zamanda Yeni İtfaiye Binasına bağlantı görevi gören kavşak üzerinde oluşan araç trafik yoğunluğu yapılan çalışma ile gideriliyor. Birbirine bağlantılı olarak dört noktada günün belli saatlerinde trafik sıkışıklığı olması ve yoğunluğun doğrudan Çoban Kavşağı’nı etkilemesi üzerine vatandaşların sıklıkla talep ettiği yol genişletme çalışmasının bir kısmı 7 günlük gibi kısa bir süre içinde tamamlandı ve kavşak kısmen sürücülerin kullanımına açıldı.

Trafik sıkışıklığı ortadan kaldırıldı

Çoban Kavşağı’ndan şehir merkezine girerek Atatürk Bulvarı ve Rasim Betir Bulvarı’na dönüş ve Rasim Betir Bulvarı’ndan Atatürk Bulvarı’na dönüşü sağlayan kontrollü trafik ışıklarında şerit darlığı sebebiyle oluşan yoğunluk yapılan yol genişletme çalışması sayesinde ortadan kaldırıldı. Sağa dönüşlerde hem trafik sıkışıklığını engellemek hem de süre kaybının önüne geçmek üzere yapılan çalışmayı çevredeki esnaf ve sürücüler de memnuniyetle karşıladı. Yol genişletme çalışması, hafta sonu da sürdürülen mesai ile Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gayreti sonucu çok kısa bir süre içinde tamamen bitirilecek.