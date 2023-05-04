Trafik ve İlk Yardım Haftası, Bayburt genelinde çeşitli etkinliklerle devam ederken öğrenciler örnek vakalar ve senaryolar üzerinden uygulamalı eğitimlerden geçti.

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda yetiştirilmesi, önleyici ve acil durumlarda tıbbi yardım gelene kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında farkındalık oluşturmak ve trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen eğitimlerde İlk Yardım Eğitim Merkezi, İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, emniyet ekipleri ve sağlık personeli tarafından öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler, örnek vakalar ve senaryolar üzerinden servis araçları ve ambulanslarda canlandırma yaparak trafik ve ilk yardım farkındalık eğitimlerine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, trafik eğitimlerini ziyaret ederek verilen eğitimler hakkında görevlilerden bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet ederek aldıkları eğitimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trafik güvenliği hususunda farkındalık oluşturmaya ve ilk yardım kültürünün oluşmasına dikkat çeken Güney, uygulamalı eğitimler için görevlilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamındaki eğitimler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sorunsuz şekilde tamamlandı.