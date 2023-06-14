Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Okul Destek Projesi’ çerçevesinde öğrenci ve velilere eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen koordinasyon sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda bir öğrenci ve veliler ile araya gelindi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelince trafik eğitimi, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından da kişisel güvenlik ve suçtan korunma konusunda bilgiler verildi. Katılımcılar merak ettikleri konularda emniyet personeline sordukları sorular görevlilerimiz tarafından cevaplandırıldı.

Bilgilendirme sonrasında proje çerçevesinde üç öğrencinin doğum günü olması nedeniyle pasta kesilerek doğum günleri kutlandı. Etkinliğe katılan tüm öğrencilere hediye kalemlik ve çanta verildi.