Antalya’da seyir halindeki özel halk otobüsünün önü tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Ardından belinde silahla otomobilden inen şahıs, otobüs sürücüsü ve yolcular ile tartıştı. Yolcuların direksiyon başındaki şoförün yanına kadar gelip tepki gösterdiği şahıs, tepkiler karşısında otomobile geri dönüp silahını bırakıp geri geldi. Tartışma yolcuların şoföre verdiği destekle kavgaya dönmeden sona ererken otobüs içerisinde yolcuların yaşadığı panik anları ise kamera tarafından kaydedildi.

Antalya’da seyir halindeki özel halk otobüsünün önü tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Ardından belinde silahla otomobilden inen şahıs, otobüs sürücüsü ve yolcular ile tartıştı. Yolcuların direksiyon başındaki şoförün yanına kadar gelip tepki gösterdiği şahıs, tepkiler karşısında otomobile geri dönüp silahını bırakıp geri geldi. Tartışma yolcuların şoföre verdiği destekle kavgaya dönmeden sona ererken otobüs içerisinde yolcuların yaşadığı panik anları ise kamera tarafından kaydedildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sarısu-Varsak hattında çalışan Şenol Düzen yönetiminde bulunan 07 AU 0264 plakalı özel halk otobüsünün önü seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü tarafında kesildi. Otomobilden belinde silahla inen sürücü, iddiaya göre Düzen’in camının kenarına gelerek bağırıp, camı yumrukladı. Yolcuların tepkisi ile karşılaşan adam, daha sonra aracına giderek silahını bırakıp tekrar geri geldi. Bir sure otobüs şoförü ile tartışan adam yolcuların araya girmesiyle aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar kamerada

Yaşanan o anlar ise otobüs içerisinde bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsü tarafından önce kornaya basıldığı ve ardından otobüsün önünün kesildiği ve şahsın araçtan indiği görüldü. Ardından ise yolcular dışarıdan sürücü ile tartışan şahsı uzaklaştırmak için şoförün yanına geldi. Bir yolcu polisi arayarak durumu bildirdi. Daha sonra şahıs aracına binerek uzaklaştı.

"Sonra cama yaklaşarak bana küfürler etti"

Yaşanılanları anlatan otobüs şoförü Şenol Düzen, “30 yıldır şoförlük yapıyorum. Hergün sabah saat 06.00 gibi uyanarak işimize başlıyoruz. Antalya halkını bir yerlere ulaşmak için çalışıyoruz. Ne oldu ise pandemiden sonra insanlara bir şeyler oldu. Zorluklar ve kolaylıklar oldu. Bunlar bize yansıyor. Sarısu’dan yola çıktım. Bir durakta durarak yolcularımı aldım, ondan sonra tam sol şeride geçtim, önümde araçlar vardı. Sol tarafımdan kornaya basarak bir aracın geldiğini gördüm. Selektör yaparak kornaya basıyordu. Ben de bunun üzerine durdum, yanıma durarak araçtan indi. Sonra cama yaklaşarak bana küfürler etti. El hareketleri yaptı. İnsan gururuna yediremiyor. Küfür edilince insanın zoruna gidiyor” dedi.

"“Aracından inince belinde bir silah gördük"

Şahsın daha sonra otobüsün önünü kestiğini belirten Düzen, “Aracından inince belinde bir silah gördük. Sonra geldi, camımı yumrukladı. Ben camı açmadım. Seni dedi şöyle yaparım böyle yaparım dedi. Yolcular müdahale etmeye çalıştı. Sonra tekrar aracına giderek silahı bıraktı. Silahlı çıktığını herkes gördü. Ben araçtan inmedim. Yolculardan polisi arayan oldu, ‘kaptan uyma işine bak’ diyenler oldu. Bizde de bir korku oldu. Bir anda çıkarıp vurabilirdi, normal bir şey değil. Biz evden çıktığımız zaman artık vedalaşıp çıkmaya başladık” açıklamasına yer verdi.