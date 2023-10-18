Bilecik İl Trafik Komisyonu toplanırken, kentte yaşanan trafik sorunu, artan kazalar ve yollar ile ilgili sıkı bir denetimin geleceği belirtildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, İl Trafik Komisyonu toplanırken, son zamanlarda artan trafik sorunu ele alındı. Her vatandaşın şikayetçi olduğu ve son dönemlerde artan trafik sorununa çözüm bulmak adına bir araya gelen Trafik Komisyon ekibi ve Vali Aygöl hep birlikte olayın çözüme kavuşacağını belirtti. Yaşanan trafik sorunu, artan kazalar ve yollar ile ilgili sıkı bir denetimin geleceği belirtildi. Bu konunun sıkı takipçisi olacağını belirten Vali Aygöl, "Trafik akışıyla ilgili şehrimizin tüm paydaşlarıyla birlikte, ortak akılla çözümler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.