Eskişehir’de gün içinde araçların yoğun olarak geçtiği iki caddenin birleşme noktasına araçların hatalı park edilmesi yolda tıkanmaya neden olurken, bölge esnafı bu sorunun çözümünün trafik dubaları olacağı görüşünü belirtti.

Eskişehir’in işlek caddelerinden olan Gazi Yakup Satar ile Sivrihisar-1 Caddesinin kesişim bölgesinde araçların yaptığı hatalı parklar çevre esnafa rahatsızlık veriyor. Gazi Yakup Satar Caddesi’nden Sivrihisar-1 caddesine dönüş gerçekleştiren belediye otobüsleri çoğu zaman söz konusu bölgedeki duyarsız sürücülerin araçlarını park etmesinden dolayı ilerleyemiyor. Belediye otobüsleri ile birlikte zaman zaman kamyonet tarzı araçlar da caddenin hem dar olması hem de park edilen araçlardan kaynaklı olarak trafiğin tıkanmasına neden oluyor. Bölge esnafı çift sıra park nedeniyle trafikte sıkışıklığın meydana geldiğini ifade ederken, sorunun trafik dubalarının koyularak çözülebileceğini dile getiriyor.

“Yetkililerin bu bölgede bir düzenleme yapması gerekiyor”

Bölgede esnaflık yapan Uğur Pazarlı, araçların düzensiz park etmesinden dolayı trafikte tıkanmaların oluştuğunu söyledi. Araç sürücülerinin park edilmez tabelalarına aldırış etmeden araçlarını çift sıra park ettiklerinden yakınan Pazarlı, “Gazi Yakup Satar Caddesi’nin sonu ile Sivrihisar Caddesi’nin kesişiminde park yapılmayacak yere park yapılıyor. Bu nedenle otobüsler Sivrihisar Caddesi’ne dönerken sıkıntı yaşıyorlar. Zaman zaman tramvay bile ilerleyemiyor. Sivrihisar Caddesi’nde tramvay durağının olduğu kaldırımın önüne de çift sıra park edenler oluyor. Bu park yüzünden Köprübaşı tarafından gelen araçlar bu sefer geçemiyor. Park edilmez tabelaları var ama kimse ona aldırış etmiyor. İnsanların dikkatsizliği yüzünden trafik aksıyor. Gazi Yakup Satar Caddesi’nin bitimine özensiz park etme olayı olmaması lazım. Yetkililerin bu bölgede bir düzenleme yapması gerekiyor. Dubalar koyularak bu sorun çözülebilir” ifadelerini kullandı.

“Otobüsün trafiği tıkaması ambulans gibi acil geçmesi gereken araçların da geçişini engelliyor”

Çevredeki bir medikal dükkanında çalışan Samet Gürbudak ismindeki vatandaş ise otobüslerin yolu tıkaması sebebiyle ambulans gibi acil geçmesi araçların da trafikte kaldığını belirterek sorunun ortadan kalkması için trafik dubalarının koyulabileceğini ifade etti. Sivrihisar Caddesi yönünde araçların birkaç dakikalık park halinde olmasının problem oluşturduğunu söyleyen Gürbudak şöyle konuştu:

“Sivrihisar Caddesi’ne araçlar çift park yaptığı zaman Gazi Yakup Satar Caddesi’nden bu yöne dönen otobüsler bazen sıkışabiliyor. Trafik akışında sıkıntı meydana geliyor. Otobüsün trafiği tıkaması ambulans gibi acil geçmesi gereken araçların da geçişini engelliyor. Bu engelleme bir hastanın canına da mal olabilir. Burada ciddi bir park sorunu var. Bunun önlenmesi için dubalar koyulması gerekiyor. Geçişlerin bir yönünün serbest bırakılması lazım. Ama iki cadde arasındaki kesişim noktasında bir yöndeki araç rahat geçse bile Köprübaşı tarafından gelen araçlar zorluk yaşıyor. Bu caddeye iki dakikalığına bile araçlar dursa sıkıntı çıkabiliyor. Biri aracını park ettiğin herkes çabuk sinirlenebiliyor. Hemen korna çalınıyor. Başka bir yere aracını koyamıyor ama buradaki trafik sıkıntısından haberdar olmadığı için çaresiz kalıyor. Bir şey diyemiyorsun. Bu sorunun ortadan kalkması için dubalar koyulmalı ya da polislerin denetlemesi lazım.”