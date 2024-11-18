Adıyaman’da otobüs terminalinde trafik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Düzenleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ara tatil döneminin sona ermesi nedeniyle artan kara yolu seyahatlerinde emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarının önemine dikkat çekmek için otobüs terminalinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Terminalde yolculuğa hazırlanan otobüslerde bulunan yolcu ve sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda, emniyet kemerinin hayati önemi vurgulandı. Trafik ekipleri, seyahat esnasında trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliği açısından ne kadar kritik olduğuna dair yolcuları bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca sürücülere, uzun yolculuklarda dikkat dağınıklığını önlemek için molalar verilmesi gerektiğini hatırlattı.