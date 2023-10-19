Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik temel trafik eğitimi verilirken şehirler arası yolculara da emniyet kemeri takmanın hayat kurtarıcı önemi anlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Cemal Ergün İlkokulunu ziyaret eden ekipler öğrenim gören 35 öğrenciye temel trafik eğitimi ile emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı. Yaya geçitleri ile ilgili kurallar hakkında bilgilendirici eğitim veren ekipler öğrencilere kalemlik hediye ederek onları mutlu etti.

Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde seyahat eden yolculara ve araç sürücülerine "Kemerini Tak Yola Güvenle Bak" teması ile emniyet kemeri takmanın önemi konusunda bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıttı.

Ekiplerin trafikte yolcu ve sürücülerin daha güvenli ve daha sağlıklı seyahat etmelerini sağlamak amacıyla tedbir ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.