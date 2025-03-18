Edirne’de sağanak yağış sonrası yola devrilen ağacı kaldırmak için trafik polisleri seferber oldu.

Edirne’nin Karağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde bulunan Kent Ormanı’ndaki bir ağaç devrilerek yola düştü. O esnada yoldan geçen araç ve yaya bulunmaması nedeniyle kaza ve yaralanma yaşanmaması yüreklere su serpti. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri gönderildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri çevre güvenliği alırken bir diğer yandan da ağacı kaldırmak için seferber oldu. Belediye ekipleri de, motorlu testere yardımı ile ağacı keserek kamyona yükledi. Temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Edirneli vatandaşlardan Nevzat Ablak, polislerin olay yerine gelerek yolu trafiğe açtığını belirtti.