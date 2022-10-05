Aydın’ın Efeler ilçesinde çalınan motosiklet, trafik polis ekiplerinin dikkati sayesinde bir günde bulundu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde çalınan motosiklet, trafik polis ekiplerinin dikkati sayesinde bir günde bulundu.

Aydın’ın Efeler ilçesi Işıklı Bulvarı üzerinde çalınan ve her yerde aranan motosiklet, devriye görevi yapan trafik ekiplerinin dikkat sayesinde 1 günde bulundu. Efeler Mahallesi 1529 Sokak üzerindeki bir apartmanın otopark bölümüne terk edilen motosikleti fark eden motorize trafik ekibi, 09 AES 947 plakalı motosiklet üzerinde yaptığı sorgulama sonrasında motosikletin 1 gün önce çalındığını tespit etti. Motosiklet incelenmek üzere götürülürken polisin yaptığı işlemlerin ardından motosikletin sahibine teslim edileceği öğrenildi.