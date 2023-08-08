Samsun’da motosikletiyle hız yapan bir genci durduran trafik polisi önce ceza kesti, sonra genci öperek teselli etti.

Olay 6 Ağustos tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Samsun-Ankara karayolunda seyir halinde olan Fatih Ukde hızlı gitmesi sebebiyle radara yakalandı. 136 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsünü durduran trafik polisi ile sürücü arasında ise gülümseten anlar yaşandı. 4 bin TL ceza yiyen gencin polisi ikna etme çabası yüzleri gülümsetirken, trafik polisi de genci "Senin canını yerim" diyerek öptü. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.