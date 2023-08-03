Üretici kadınlar ve üretici kooperatiflerinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde ‘Evdeki gizli iş gücünün ortaya çıkarılması’ amacıyla yapımı süren Mersin Trafik Parkta konuşlandırılmasıyla satış stantları ile daha fazla kitleye ulaşmalarının amaçlandığı bildirildi.

Mersin Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde kooperatif temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantının ardından çalışma hakkında bilgi veren Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı noktalarda açtığı stantlarda üretici kadınlara yer veriyor ve bu da onların kendini geliştirmesine, tecrübe kazanmalarına ve hatta kendi işlerini kurmalarına vesile oluyor. Şimdi bunu bir üst seviyeye taşıyacaklar. Üretici kadınlar ve kadın kooperatifleri ürünlerine, sanal üretici pazarı üzerinden, marketlerden, kooperatif marketlerinde ve trafik parkında açılan sabit stantlarda yer verilecek. Kadın üreticilerine destek vermek aslında kadınları toplumumuzda güçlendiren bir konu. Önemli olan onlara rehber olmak, yol göstermek” dedi.

“Üretici kadınlara destek vermek kadınları toplumumuzda güçlendiriyor”

Çevreyi korumak adına trafik parkta yer alacak stantların paketlemeden sıfır atığa kadar düşünülen bir proje olduğunu belirten Seçer, “Çok sayıda kadın burada bir sistem içerisinde ürünlerini sunma imkânı bulacaklar. Ayrıca kooperatifimizde de aynı koşullara uyan kadınlar ve kooperatiflerimiz birlikte çalışacaklar. Üretici kadınlara destek vermek aslında kadınları toplumumuzda güçlendiren bir konu. Önemli olan onlara rehber olmak, yol göstermek” diye konuştu.

Üretici kadınlar ile de bir araya gelerek konu hakkında fikir alış verişinde bulunan Meral Seçer, burada gerçekleştirdiği konuşmasında ise “Hem kooperatif olarak bizim hem de başkanımızın, kadınların sosyal hayatta ve ekonomik hayatta güçlü olmasını isteyen bir mantalitemiz var. Burada da sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz. Çok güzel, özel bir çarşı gibi olacak burası. Mersinliler stantlara uğradıklarında sevdiklerine en güzel hediyeleri alabilecek. Birlikte dayanışmanın, birlikte iş yapmanın gücü orada bir kez daha ortaya çıkacak. Biz her zaman sizlerin yanında olacağız. Bir arada olduktan sonra zaten eminim çok güzel şeyler çıkacaktır. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Yetenekleriniz, duygularınız yüzünüze yansıyor. Sizlerin enerjisi tüm Mersinlilere yayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kadın üreticilerin süreç boyunca diksiyon, satış pazarlama, profesyonel fotoğraf çekimi, paketleme ve çevre dostu üretim konularında çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra profesyonel satış alanına hazır bir şekilde satışa başlayacakları belirtilirken, stantların bulunduğu alanda Mersin ve Türkiye’deki kadın kooperatiflerinden alınan ürünlere de yer verilmesi ile Mersin halkının Türkiye genelindeki kooperatiflerin özel ürünlerine de ulaşma fırsatı bulacağı ifade edildi.