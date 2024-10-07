İzmir’de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip makas atarak trafiği tehlikeye sokarken, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir’in Konak ilçesinde otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, otomobilini diziyle yönlendirerek kullandı. Trafikteki vatandaşların canını riske atan şahıs diziyle makas atarak ilerlerken o anları da video kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları, "Babam: ’Bir daha makas atarsan kollarını keserim’, Ben:" sözleriyle paylaştı.