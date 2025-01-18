Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Düzce’nin doğal ve tarihi güzelliklerinden biri olan Güzeldere Şelalesi güzergahında trafik levhası yerleştirme çalışmalarını tamamladı.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkının da güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu düzenleme, şelale yolunun daha güvenli hale gelmesini hedefliyor. Trafik levhalarının yerleştirilmesiyle, ziyaretçilerin yolculukları sırasında daha sağlıklı ve güvenli bir deneyim yaşamaları amaçlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi, bölgedeki ulaşım kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve bu tür iyileştirmelerle Düzce’nin turizm potansiyelini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.