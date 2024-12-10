Bursa Yenişehir-İznik yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ise yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir İznik yolunda trafik lambalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 H 4730 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Yıldızhan, direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Lambalara çarparak duran otomobilde, sürücü Yıldızhan hayatını kaybederken, yanındaki Hüseyin Şen ise yaralı olarak Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.