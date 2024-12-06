DENİZLİ (İHA) – Denizli’de trafik polisleri tarafından okullarda verilen trafik eğitimleri, öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Hasan Başkan İlk ve Ortaokulu öğrencileri, sıradan bir ders yerine trafik polisleriyle unutulmaz bir eğitim deneyimi yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle buluşarak trafik kurallarını uygulamalı olarak öğretmek için sınıflara girdi.

Kadın trafik polisleri, öğrencilerle samimi bir iletişim kurarak yaya güvenliği, trafik işaretleri ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken kuralları sınıfta anlattı. Sadece teorik değil, uygulamalı olarak da bilgilerini pekiştiren öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Etkinlik sonunda dağıtılan bilgilendirici broşürler ve soru-cevap bölümüyle öğrencilerin aklındaki tüm sorular giderildi.