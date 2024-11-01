Eskişehir’de polis ekiplerince bir hafta içinde toplam 11 bin 698 aracın kontrol edildiği trafik denetimleri sonucunda, 3 bin 563 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-30 Ekim tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce toplam 11 bin 698 aracın kontrol edildiği çalışmalarda; 87 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 175 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye alkolmetreye üflemeyi reddetmekten, bin 62 sürücüye hız yapmaktan, bin 385 sürücüye park yasağını ihlal etmekten, 295 sürücüye kırmızı ışıkta geçmekten, 91 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 27 sürücüye abart egzozdan, 36 sürücüye taşıma kanunundan ve 159 sürücüye kask kullanmamaktan olmak üzere toplam 3 bin 563 araç ve sürücüye işlem uygulandı. Ayrıca 212 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü belgesinin daimi iptali yapıldı.