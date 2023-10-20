Eskişehir İI Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 765 sürücüye 985 bin 532 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi.

Eskişehir İI Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesi genelinde toplam 14 ilçede eş zamanlı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ulaşımının sağlanması amacıyla denetim icra etti. Denetimlerde 15 bin 229 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 765 sürücüye 985 bin 532 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. Ekiplerce 69 araç trafikten men edilip, alkollü araç kullandığı tespit edilen 32 sürücünün ise sürücü belgesi geri alındı. Aynı dönem içerisinde Eskişehir İI Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 232 öğrenciye trafik kuralları hakkında, 197 vatandaşa da traktör kazalarına karşı alınacak tedbirler hakkında eğitim verildi.