Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Trafik Haftasın da sürücülere broşür dağıtıldı.

Ereğli’de Trafik Haftası nedeniyle Müftü Mahallesi Devrim Bulvarında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akça, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte protokol, emniyet ve jandarma personeli ile öğretmen ve öğrenciler kırmızı ışıkta duran sürücülere trafik kurallarına dikkat çekmek için broşür verdi. Bazı öğrenciler ise yaya geçidinde durarak ellerindeki döviz ve pankartlarla sürücüleri uyardı.

Etkinlik sonunda kısa bir açıklama yapan ilçe kaymakamı Mehmet Yapıcı ise: “Trafiğe dikkat çekmek için geldik, burada toplandık. Sayın İçişleri Bakanımızın emriyle daha güvenli bir trafiğe dikkat çekmek için buraya geldik. Şoförlerimizin dikkatini çektik. İnşallah daha güvenli bir trafiğe ülke olarak kavuşuruz” dedi.

Konuşmanın ardından protokol, emniyet, jandarma personeli öğrenci ve öğretmeler ile günün anısına fotoğraf çektirdi.