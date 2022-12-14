Elazığ’da otobüste fenalaşan vatandaşın hayatı, Elazığ Belediyesi personelinin hamlesiyle kurtuldu. Otobüse binmeden hemen önce meydana gelen trafik kazasını gören yaşlı kadının fenalaşarak bayıldığı ve belediye otobüs şoförünün kadını hastaneye götürdüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Elleri kitlenen ve ağzı kapanan yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Şevket Yılmaz yaşananları anlattı.

Elazığ’da otobüste fenalaşan vatandaşın hayatı, Elazığ Belediyesi personelinin hamlesiyle kurtuldu. Otobüse binmeden hemen önce meydana gelen trafik kazasını gören yaşlı kadının fenalaşarak bayıldığı ve belediye otobüs şoförünün kadını hastaneye götürdüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Elleri kitlenen ve ağzı kapanan yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Şevket Yılmaz yaşananları anlattı.

Elazığ Belediyesine ait şehir içinde yolcu taşıyan 11 numaralı Ulukent hattı otobüsünde belediye personeli ve vatandaş arasındaki dayanışma sayesinde bir insanın hayatı kurtuldu. Otobüs, kent merkezindeki Otobüs Toplanma Merkezi mevkiinde seyir halindeyken arka bölümde oturan yaşlı bir kadın fenalaştı. Hastanın ellerinin kitlendiğini, ağzının kapandığını fark eden diğer yolcular durumu şoföre bildirdi. Aracı yavaşlatan otobüs şoförü Şevket Yılmaz, hastanın durumunun acil olduğunu fark edince yolculardan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi. Yılmaz, aracı güzergahına en yakın olan Fırat Üniversitesi Hastanesine çevirdi. Otobüsün tabelasını kapatıp dörtlü ikaz lambalarını yakan ve korna basarak diğer sürücülerden öncelik isteyen duyarlı şoför, aracı dakikalar içinde hastane acil servisine getirdi. Otobüste yaşananlar ise araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik anları, sürücünün kornaya basarak sürücülerden

öncelik istemesi ve yaşlı kadının sağlık çalışanları tarafından otobüsten indirilerek acil servise alınması yer aldı. Vatandaşlar, cesareti ve gösterdiği mücadele örneğinden dolayı Şevket Yılmaz’ı tebrik etti.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan Şevket Yılmaz o anları anlattı. Durumu fark ederek rahatsızlanan yolcunun yanına gittiğini belirten Yılmaz, güzergahını değiştirerek hastaneye gittiğini dile getirdi. Bu tür olaylarla diğer arkadaşlarının da karşılaştığını belirten Yılmaz, aynı hassasiyeti gösterdiklerini ve göstereceklerini aktardı. Yılmaz, ’’Dün Ulukent Mahallesi seferini yaparken durağa girdim ve ablayı aldık. Çarşı yönüne doru ilerlerken ablanın fenalaştığını söylediler. O anda durumunu kontrol etmek zorunda kaldık. Biz zaten ilk yardım dersini de görmüştük. O anda çarşı merkezine çok yakındık, durağa girip diğer yolcuları indirdikten sonra ablanın biraz daha kendine gelmesini sağladık. Ben de ablayı o an yakın olan Fırat Üniversitesi Hastanesine götürdüm. Kendisini sağlık çalışanlarına teslim edip, ondan sonra seferimize çıktık. Ablamızın elleri kitlenmiş, ağzı kapanmıştı. Yanımızdaki meslektaşımızdan durumu kontrol etmesini istedim. Diğer yolcuların anlattığına göre ablamız rahatsızlanmadan 3-5 dakika öncesinde meydana gelen bir kazayı görünce çok korkmuştu. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşamıştı. Şu an bizim burada yaklaşık 165 tane şoför arkadaşımız var. Emin olun herkes bu tür durumda hepsi de o görevi yapabilecek kapasitedeki insanlardır” dedi.