İstanbul D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde dün öğle saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında bir aracın diğer araca sol tarafından vurması üzerine araç içerisinde bulunan 5 yaşındaki Ceren, yüzünden yaralandı. Yol kenarında ağlayan Ceren’in imdadına Tuzla Belediyesi personeli yetişti. Tuzla Belediyesi tarafından her personele verilen temel ilk yardım eğitimi sayesinde Ceren’e ilk müdahaleyi yapan Ahmet Yalçınkaya ambulans gelene kadar bekledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yandı.

İstanbul D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde dün öğle saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında bir aracın diğer araca sol tarafından vurması üzerine araç içerisinde bulunan 5 yaşındaki Ceren, yüzünden yaralandı. Yol kenarında ağlayan Ceren’in imdadına Tuzla Belediyesi personeli yetişti. Tuzla Belediyesi tarafından her personele verilen temel ilk yardım eğitimi sayesinde Ceren’e ilk müdahaleyi yapan Ahmet Yalçınkaya ambulans gelene kadar bekledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde dün öğle saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında bir araç diğerine sol arka taraftan çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araç savurulurken, öndeki aracın sol arka koltuğunda oturan 5 yaşındaki Ceren, camın kırılması ile yüzünden yaralandı. Yol kenarında ambulansı beklerken ağlayan Ceren’in imdadına o sırada Şifa Mahallesi’ndeki bir parka gitmek için yolda bulunan Tuzla Belediyesi personeli Ahmet Yalçınkaya yetişti. Tuzla Belediyesi tarafından her personele verilen temel ilk yardım eğitimi sayesinde Ceren’e ilk müdahaleyi yapan Yalçınkaya, ambulans gelene kadar bekledi. Ceren’in yaralarını temizleyen Ahmet Yalçınkaya, kaza nedeniyle şokta olan Ceren’e kendi cep telefonu ile çizgi film açtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Kazazede kardeşimize geçmiş olsun ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,” Dün Tuzla E-5 ‘de yaşanan trafik kazasına müdahale eden çalışma arkadaşımıza duyarlılığı için teşekkür ederim. Kurum içi eğitimlerde çok önem verdiğimiz bir konudur ilk yardım eğitimi. Titizlikle bu eğitimlerimize devam edeceğiz. Kazazede kardeşimize geçmiş olsun” dedi.

“Ceren’i hareket ettirmeden yaralarına bakmak istedik”

Ahmet Yalçınkaya, ”Şifa Mahallesi’nde sorumluluğumuzda bulunan bir parkın işlerini yapmak için gitmiştik. Geri dönüşte D-100 Karayolu’nda hemen önümüzde bir kaza meydana geldi. Şiddetli bir kazaydı. Biz de hemen olaya müdahale etmek için olay yerinin güvenliğini aldık. Dubaları yola dizdik. Kaza yapan araçta 3 çocuk olmak üzere 5 kişi vardı. Çocuklardan bir tanesi yeni doğmuştu. Hastaneye kontrole gidiyorlarmış. Bir tanesi 2-3 yaşlarında erkek çocuğuydu. Diğer ise 5 yaşındaki Ceren’di. İlk olarak yeni doğmuş bebeği kontrol ettim. Bir şeyi yoktu. O bebek darbe alan tarafta değildi. 3 yaşındaki çocuk anneannesinin kucağındaydı. O da iyiydi. Fakat Ceren arka tarafta aracın vurduğu yerde oturuyormuş. Cam parçaları ve aracın bazı parçaları suratına gelmişti. Yanağında, boynunda ve kafasında kanamalar vardı. İlk önce onları sakinleştirerek, Ceren’i hareket ettirmeden yaralarına bakmak istedik” dedi.

“Apartmandan bir komşusu gelmiş gibi oyunlar oynadık”

Ahmet Yalçınkaya ,” Baktığımızda kafasında ve yanağında cam parçaları vardı. Onları güvenli bir bölgeye aldık. Yanımdaki arkadaşım kendi aracımızdan sağlık çantasını getirdi. Diğer bir vatandaşa 122 ekiplerini aramalarını rica ettik. Sağlık çantası ile pansumanını ve tamponunu yaptık. Cam parçalarını kanama riskine karşı almadım. Elimi hiç bırakmadım. Kanamasını yavaşlattım ve durdu. Ceren şoktaydı. Onunla oyunlar oynadık. Hangi çizgi filmi sevdiğini sordum. Sohbet ettik. O 5 yaşındaysa ben de 5 yaşında oldum. Sanki o an ona yardım eden birisi değil de apartmandan bir komşusu gelmiş gibi oyunlar oynadık. Ceren beni hiç bırakmadı. Ambulans bile gitmedi. Benim götürmemi istedi. Hatta beni de hastaneye çağırdı kucağımdan hiç inmedi. Artık ablan bakacak sana diyerek ikna ettim” dedi.

“Kendi çocuğum aklıma geldi”

Ahmet Yalçınkaya ,” Benim de 5 buçuk yaşında çocuğum var. Böyle anlarda insanın gözünün önüne kendi çocuğu geliyor. Bu yaşananlar ve anlatılanlar hepimizin yapması gereken şeyler. Tuzla Belediyemizin personeline ilk yardım eğitimleri alması ve ilk yardım sertifikaları alması konusunda öncülük eden Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.