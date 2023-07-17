Batman’da 5 yıl önce trafik kazası sonucu yüzde 92 bedensel engelli kalan 26 yaşındaki Aysun Erişen davasında sürücüye 4 bin 500 lira ceza çıktı.

3 Temmuz 2018 yılında Batman-Siirt çevre yolunda iddiaya göre, bisikletiyle yaya yolundan karşı tarafa geçmek isteyen 26 yaşındaki Aysun Erişen, Ferman A.’nın aracıyla çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi gören Erişen, yüzde 92 engelli kalarak yatağa bağlı kaldı. 5 yıldır süren hukuk mücadelesinde Batman 3. Asli Hukuk Mahkemesi Ferman A.’yı 4 bin 500 lira para cezasına çarptı. Baba Abdulkerim Erişen, cezası adaletsiz bulduğunu belirterek karara itiraz edip hukuk mücadelesi vereceklerini dile getirdi.

Adalet istediğini dile getiren Abdulkerim Erişen, çocuğum 2018 yılında trafik kazası kurbanı olduğunu söyledi.

Kızını hastanede gördüğü zaman kötü bir şekilde yaralandığını, ölümle pençeleştiğini aktaran Erişen, "Çocuğumu o durumda gördüğümde kendimi kaybettim, ne yapacağımı bilmiyordum. Mahkemelere gittiğimiz zaman mağduriyetimizi öne sunuyorduk. Bana mahkemeden gelen ifade tutanaklarında karşı tarafın emniyete verdiği ifadelerde sağ ön tarafımızda aynı tip aynı aracın olduğunu belirtiyorlar. Görüntüleri gecen sene adliyeden aldım, içim rahatlansın diye. İzlediğim görüntülerde karşı tarafın verdiği ifadeler birbirini maalesef kıyaslamıyor" dedi.

5 yıldır çocuğunun yatalak olduğunu ifade eden Erişen, "Onunla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Ben de perişan oldum, çocuğum da. Hayatı gitti. Kazaya karışan kişiler bir tazminat bile ödemedi. Karşı tarafa verilen ceza 4 bin 500 TL ile maalesef kapatılmaya çalışılıyor. Bir insan hayatı o kadar ucuz mu? Çocuğum bisikletle yaya geçidini geçiyor. Tedavisini yapamıyorum. İstanbul veya Ankara gibi şehirlerde tedavisini sürdürmem lazım" diye konuştu.