Sivas’ta vatandaşlar, trafik kazasında yaralanan yaşlı adamın sıcaktan etkilenmemesi için ambulans gelene kadar başında bez parçasıyla gölgelik yaparak beklediler.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkii Mescitli köyü girişinde meydana geldi. Osman Kılıç (72) idaresindeki 58 BC 251 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Osman Kılıç (72) ile Memnune Kılıç (69), Şenay Kılıç (58) ve Yasin Efe Kılıç (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralı Osman Kılıç’ı araçtan çıkartan vatandaşlar, yerde yatan yaşlı adamın sıcaktan etkilenmemesi için başında bez parçasıyla gölge oluşturdular. Olay yerine 112 ekiplerinin ulaşmasının ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.