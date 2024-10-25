Aydın’ın Yenipazar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çavdar Mahallesi imamı olduğu öğrenilen Veysi Yardımcı (32) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Yenipazar ilçesi Çulhan Mahallesi Dalama-Yenipazar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çavdar Mahallesi’nde cami imamı olduğu öğrenilen Veysi Yardımcı (32) idaresindeki 09 AKY 156 plakalı motosiklet ile A.N. (69) idaresindeki 09 Y 1991 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, elektrik direğine çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü Veysi Yardımcı yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından Yardımcı’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yenipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yardımcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç imamın ani ölümü sevenleri ve ailesini yasa boğarken, otomobil sürücüsü A.N. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.