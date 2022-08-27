Ankara’da iki gün önce meydana gelen trafik kazasında vefat eden TBMM Koruma Dairesi Başkanlığında görevli polis memuru Orhan ve eşi Semiha Yeşilırmak’ın cenazeleri, Artvin’de toprağa verildi.

Ankara’da iki gün önce meydana gelen trafik kazasında vefat eden TBMM Koruma Dairesi Başkanlığında görevli polis memuru Orhan ve eşi Semiha Yeşilırmak’ın cenazeleri, Artvin’de toprağa verildi.

Polis memuru ve eşi için merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine kızları İkbal ve İclal Yeşilırmak, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Yıldırım Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, MHP İl Başkanı Serdar Kılınç, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, köylüler ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından, aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazı sonrası Orhan Yeşilırmak’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu polislerin omuzlarında aile kabristanlığına kadar götürülürken, Semiha Yeşilırmak’ın tabutu da yakınları tarafından taşındı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ta Orhan Yeşilırmak’ın tabutunu bir süre omuzlarında taşıdı.

Ankara’da İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı’nda seyreden A.S’nin kullandığı 41 AJS 043 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen Yeşilırmak çiftine çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan karı koca, tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.