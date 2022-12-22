İstanbul’da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 32 yaşındaki Berkan Berber memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 32 yaşındaki Berkan Berber memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre otoyolda İstanbul yönüne giden Berkan Berber (32) idaresindeki 41 BU 592 plakalı tır, önünde seyreden Altan K. (37) yönetimindeki 06 BH 1034 plakalı tıra çarptı. Çarpma sonrası kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeride geçerken sürücü Berkan Berber tırda sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli ve bir çocuk babası genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berkan Berber için bugün Uzunmehmet camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede 1,5 yaşındaki oğlu Buğra Berber babasının tabutundan gözünü ayırmadı. Öte yandan ailesi ise güçlükle ayakta kaldı.

Berkan Berber’in cenazesi öğlen namazına müteakiben kalınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı