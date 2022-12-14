Konya’nın Seydişehir ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seydişehir-Taraşçı yolu Gökçehüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Yiğit idaresindeki 42 CVY 24 plakalı Opel marka otomobil yağmur yağışı ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Erdem Yıldız (18) araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erdem Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız’ın cenazesi Seydişehir’in Madenli Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Madenli Mezarlığında dualarla defnedildi.