Olay dün ilçenin Veli köy yolunda meydana geldi. Köy istikametinden Çaycuma istikametine gelmekte olan B.Ç.’nin (44) kullandığı 67 LV 073 plakalı araç ile karşı yönden gelen Muhammet Emin Salman’ın (22) kullandığı 67 DZ 502 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

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