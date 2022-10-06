Burdur şehir merkezinden plaj istikametine giden 15 ABS 989 plakalı motosiklet sürücüsü Ziya Gün (22) Süt Ofis kavşağında, ana yoldan tali yola dönen M.A.G nin kullandığı 15 AAZ 167 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen 112 ekipleri, motosiklet sürücüsü Ziya Gün’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Burdur Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Olay yerinde ağır yaralı olan sürücü Ziya Gün acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında araç sürücüsü M.A.G ekipler tarafından gözaltına alındı.

Burdur şehir merkezinden plaj istikametine giden 15 ABS 989 plakalı motosiklet sürücüsü Ziya Gün (22) Süt Ofis kavşağında, ana yoldan tali yola dönen M.A.G nin kullandığı 15 AAZ 167 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen 112 ekipleri, motosiklet sürücüsü Ziya Gün’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Burdur Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Olay yerinde ağır yaralı olan sürücü Ziya Gün acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında araç sürücüsü M.A.G ekipler tarafından gözaltına alındı.