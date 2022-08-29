Cenaze namazı dolayısıyla şehir merkezi trafiğe kapatıldı. Araç şoförü Kenan Yiğit ise Kütahya’da kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valisi Ali Çelik, trafik kazasında yaralananlar, yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Pazar günü Bursa’ya seyahati esnasında yoldan çıkan tur otobüsünde yaşamını yitiren Kemal Girgin, Fatih Kalemiş, Şule Dağdelen ve Nazan Kaytan Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan toplu cenaze namazı sonrası Tavşanlı asri mezarlığına defnedildi.

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