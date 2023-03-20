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Hayatını kaybeden Mehmet Kesimce için Ordu’nun Kumru ilçesindeki Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kesimce, ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaza dün, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kesimce (47) isimli hafif ticari araç sürücü Bursa-Balıkesir karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek, akaryakıt istasyonunun önündeki levha direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Kesimce’nin cenazesi itfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılarak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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