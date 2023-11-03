Burdur’da 28 Ekim günü nöbet devralmaya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye eri anısına mesai arkadaşları dua okutup yemek dağıttı.

Burdur’da 28 Ekim günü işe gitmek için aracıyla Kayaaltı köyünden 15 SH 353 plakalı otomobiliyle yola çıkan itfaiye eri Muharrem Çelen, İnsuyu kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek mısır tarlasına uçup ağaca çarpmıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Muharrem Çelen’in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Sıkışmalı kaza ihbarına giden itfaiye ekipleri ise kaza yapanın mesai arkadaşları olduğunu öğrendiklerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Muharrem Çelen’in cenazesi buradan alınarak İtfaiye Müdürlüğünde yapılan törenin ardından Kayaaltı köy mezarlığına defnedildi.

Bugün ise Muharrem Çelen’i unutmayan mesai arkadaşları İtfaiye Müdürlüğü önünde dua okutarak yemek dağıttı. Yapılan organizasyon sonunda konuşan İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, “Geçtiğimiz günlerde elim bir kazada kaybettiğimiz mesai arkadaşımız Muharrem Çelen’in anısına itfaiyeci arkadaşlarımız ile beraber bugün ortaklaşa bir hayır düzenledik, mevlidini okuttuk. Üzücü bir durum, kabullenmemiz zor. Allah yaptığımız hayrı kabul etsin, mekanı cennet olsun” dedi.