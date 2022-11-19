Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinden olan ve İzmir ‘e vatani görevine giderken ailesi ile geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Astsubay Buğra Kök, yapılan askeri tören sonrası toprağa verildi.

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinden olan ve İzmir ‘e vatani görevine giderken ailesi ile geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Astsubay Buğra Kök, yapılan askeri tören sonrası toprağa verildi.

Genç Astsubay Buğra Kök’ ün cenazesi Saltukova beldesinde baba evine getirildi.

Kök ailesi, burada taziyeleri kabul ederken askeri tören düzenlendi. Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra Türk Bayrağı’na sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi. Baba Ercan Kök, hem hem eşini hem de oğlunu kaybetmenin acısıyla oğlunun tabutu başında güçlükle durabildi. Başka bir şehit yakını da sırtına aldığı Türk Bayrağı ile tabutun başında gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Buğra’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına müteakip İstasyon Camii’nde kılınan cenaze namazında helallik alınarak annesinin yanına defnedildi.

Kaza, 16 Kasım Çarşamba günü Manisa’ nın Kula ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Buğra Kök (25) idaresindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen T.T. (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarpmış, çarpışmanın şiddetiyle pulluğa saplanan otomobilde Buğra Kök (25) ve annesi Hatice Kök (53) ağır, araçta bulunan baba Ercan Kök (54) ve yeğenleri Metehan Dutar (3) hafif şekilde yaralandı. Sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla kurtarılan yaralılardan anne Hatice Kök (53) kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi, sürücü Buğra Kök (25) ise hayati tehlike ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Genç astsubay Buğra Kök, doktorların tüm çabasına rağmen 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Diğer yandan traktör sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeğen Metehan Kök’ün tedavisi ise devam ediyor.

Buğra Kök’ün, Türk Hava Kuvvetleri’nde Astsubay olarak İzmir’in Karaburun ilçesinde görev yaptığı ve ailesi ile birlikte memleketi Zonguldak’tan görev yaptığı İzmir’e döndüğü öğrenildi. Aynı kazada astsubay Kök’ün annesi Hatice Kök de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.